МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Курс российской валюты днем продолжает утренний рост к основным инвалютам перед решением Банка России о величине дальнейшей ключевой ставки, при этом доллар торгуется в районе 61,40 рубля, а евро опустился ниже 61 рубля, следует из данных Московской биржи. Дерипаска призвал снизить ключевую ставку до пяти процентов

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу к 11.29 мск снижается на 28 копеек, до 61,45 рубля, евро — на 79 копеек, до 60,91 рубля, юань теряет 3 копейки, его курс опускается до 8,44 рубля.

Как считает большинство опрошенных РИА Новости аналитиков, Банк России в пятницу прервет цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставит ее без изменений — на уровне 7,5% годовых.

"Для рубля решение ЦБ будет во многом нейтрально, если только мы не ошибаемся и ЦБ не ужесточит риторику. Ближайшие дни поддержка от экспортеров может еще сохраниться, но далее до конца года рубль может начать дрейфовать в сторону 65 рублей за доллар из-за сокращения торгового профицита (снижение экспорта, в том числе в преддверии санкций на нефть, рост импорта)", — говорит Дмитрий Полевой из "Локо-Инвеста".

"Отметим, что последний опрос ЦБ указывает на улучшение ожиданий домохозяйств по рублю – видимо, здесь происходит переосмысление перспектив, учитывая более крепкие уровни относительно исходных ожиданий в сентябре-октябре", — добавляет он.