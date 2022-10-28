Иена в пятницу снижается после решения ЦБ Японии, доллар частично восстанавливается
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. В пятницу иена снизилась, после того как Банк Японии подтвердил свою склонность к мягкой политике, а доллар США частично восстановил потери, которые понес на ожиданиях более умеренного ужесточения политики ФРС.
На момент написания статьи пара доллар/иена торговалась с ростом на 0,9%, по 147,64. В пятницу Банк Японии, как и ожидалось, оставил ключевую ставку на уровне —0,1% и пообещал удерживать доходность 10-летних облигаций около нуля.
"В ближайшее время мы не планируем повышать процентные ставки или двигаться в направлении выхода (из мягкой политики)", — сказал управляющий центрального банка Харухико Курода.
По его словам, если инфляция в Японии приблизится к 2%, банк рассмотрит возможность изменения политики, причем рынки об этом будут подробно информированы.
"Курода все еще говорит так, будто бы ослабление иены ему безразлично. Он пока в целом привязан к текущим параметрам политики Банка Японии, — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан. — Он как бы сообщает миру, что в ближайшее время не собирается менять курс".
Пара британский фунт/доллар США снизилась на 0,24%, до 1,1536, а пара евро/доллар США — на 0,2%, по 0,9947.
Евро все еще зализывает раны после падения на 1% в четверг, когда после повышения ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов рынки услышали в его заявлениях сигналы о склонности к менее жесткой политике.
"Сегодня в США выйдет много данных, а слабость отчетов о прибылях технологических компаний оказывает давление на настроения инвесторов", — сказал главный валютный аналитик Monex Europe Саймон Харви.
В пятницу, перед запланированным на следующую неделю заседанием ФРС, выйдут данные по потреблению и расходам на оплату труда.
Несмотря на снижение, евро, видимо, закончит вторую неделю ростом против доллара, а фунт — третью.
По словам Харви, это обусловлено тем, что некоторые инвесторы на этой и на прошлой неделе занимали выжидательную позицию в том, что касается доллара.
Отчасти такое поведение было обусловлено ожиданиями замедления ужесточения политики ФРС в декабре, хотя рынки прогнозируют, что на следующей неделе она повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов.
Склонность ЕЦБ и Банка Канады к более мягкой политике поддержала такие ожидания, хотя, возможно, рынки опережают события.
"Думаю, что ФРС находится в другой ситуации. Ей немного труднее свернуть с курса, потому что проблема инфляции в США более существенная, поэтому я ожидаю от ФРС реакции, которая поддержит доллар", — сказал аналитик Bank of Singapore Мох Сионг Сим.
На момент написания статьи индекс доллара поднялся от уровня закрытия четверга на 0,4%.
https://1prime.ru/Forex/20221028/838630301.html