МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару, евро и юаню: иностранные валюты торгуются около 61,61 рубля, 61,14 рубля и 8,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Рубль прибавил к доллару и евро в пятницу, но немного просел за неделю

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 9 копеек, до 61,61 рубля, евро — на 6 копеек, до 61,14 рубля, юань — на 2 копейки, до 8,42 рубля.