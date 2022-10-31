Рубль в начале торгов снижается к доллару до 61,61 , к евро - до 61,14, к юаню – до 8,42
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару, евро и юаню: иностранные валюты торгуются около 61,61 рубля, 61,14 рубля и 8,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.05 мск повышался на 9 копеек, до 61,61 рубля, евро — на 6 копеек, до 61,14 рубля, юань — на 2 копейки, до 8,42 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221031/838650119.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.