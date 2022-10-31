МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Курс рубля в последний день октября остается в минусе и против доллара, и к евро, и к юаню, следует из данных торгов. Аналитик предупредил, что будет с рублем на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.02 мск повышается на 30 копеек, до 61,82 рубля, евро – на 19 копеек, до 61,26 рубля, юань – на 3 копейки, до 8,43 рубля, следует из данных Московской биржи. Объем торгов юанем составляет 11,5 миллиарда рублей, долларом — 11,9 миллиарда, евро – 5,9 миллиарда рублей.

В целом на рынке образовался паритет между спросом и предложением валюты, что довольно типично для окончания каждого месяца, когда активность экспортеров, продающих иностранную валюту, минимальна, рассуждает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"По нашим оценкам, снижение доходов экспортных компаний и восстановление импорта могут позволить курсу доллара вернуться в район 63-65 рублей в первой половине ноября. На текущей неделе в пятницу в России выходной день, ввиду чего возможен перенос регулярных позиций импортеров. Также в середине недели ожидается решение о процентной ставке ФРС, из-за чего в четверг давление на позиции рубля может усилиться", — прогнозирует он.

Завершение налогового периода октября и крупных дивидендных выплат вкупе с дальнейшим снижением профицита торгового баланса РФ, вероятно, направит курс в район 65 рублей за доллар к концу года, в свою очередь считает Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста".

"Но население (по данным ЦБ) менее негативно смотрит на перспективы рубля, а более слабый внутренний спрос означает меньший рост импорта. Поэтому и каких-то серьезных проблем в виде резкого обвала курса рубля не ждем", — заключил он.