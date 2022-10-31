МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Доллар в последний день месяца дорожает по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в то время как инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышение учётной ставки, свидетельствуют данные торгов. Всемирная трансформация: произойдет ли всеобщий отказ от доллара

По состоянию на 14.40 мск курс евро к доллару снижается до 0,9932 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9963 доллара, курс доллара к иене поднимается до 148,68 иены со 147,45 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) подскакивает на 0,36%, до 111,16 пункта.

Предстоящее заседание ФРС запланировано на 1-2 ноября. По данным CME Group, 88,7% экспертов прогнозируют, что по его итогам Федрезерв снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

Ужесточение монетарной политики при прочих равных позитивно для курса соответствующей валюты.