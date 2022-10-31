МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россияне в последние месяцы стали меньше следить за курсом рубля к иностранным валютам и перестали ожидать его ослабления, следует из доклада НАФИ (Национальное агентство финансовых исследований). ОПЕК оценил потребность нефтяной отрасли в инвестициях

"Интерес россиян к курсам иностранных валют (к рублю — ред.) продолжает снижаться с апреля 2022 года. Если весной за колебаниями валют следили 50-52% россиян, в конце лета 39%, то в октябре текущего года – не более 26%. В три раза уменьшилась доля тех, кто считает, что курсы валют в ближайшее время вырастут (в апреле было 53%, в октябре – 17%). В три раза увеличилась доля тех, кто считает, что курсы валют не изменятся (в апреле такого мнения придерживались 7% россиян, в октябре – 20%)", — говорится в выводах исследования

Интерес к курсам валют относительно рубля осенью чаще всего проявляли молодые люди (40% среди респондентов от 18 до 24 лет), мужчины (34% против 19% женщин), руководители среднего и высшего звена (42%), а также россияне с высоким уровнем достатка (32%), также оценили в НАФИ.

Курс доллара на Московской бирже достиг в июне минимума с мая 2015 года (50,01 рубля), упав к уровням закрытия апреля (70,96 рубля) на 29,5%. Затем он отскочил вверх и в последние недели стабилизировался в районе 61 рубля.