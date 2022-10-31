МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Стоимость евро ускорила снижение по отношению к доллару в понедельник после данных о потребительских ценах и росте ВВП в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. СМИ: ФРС США может провести масштабное повышение процентных ставок

По состоянию на 18.50 мск курс евро к доллару снижался до 0,9884 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9963 доллара. Непосредственно перед выходом статистики евро находился на уровне 0,9934 доллара.

Курс доллара к иене поднимался до 148,68 иены со 147,45 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,81%, до 111,65 пункта.

Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября, согласно предварительной оценке, ускорилась до рекордных 10,7% с 9,9% месяцем ранее, в то время как прогнозировалось ускорение лишь до 10,1%. А рост ВВП валютного блока в третьем квартале, по первой оценке, ожидаемо замедлился до 2,1% в годовом выражении и до 0,2% в квартальном.

На этой неделе также пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME Group, почти 90% аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятором на 75 базисных пунктов. Решения центробанка будут опубликованы в среду. По словам экспертов, итоги заседания могут оказаться благоприятными для рисковых активов.

"Решение ФРС США имеет высокий приоритет, и возможность менее "ястребиного" подхода регулятора повышается, что может дать преимущество рисковым активам", — цитирует агентство Блумберг аналитика XTB Валида Кудмани (Walid Koudmani).