МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в понедельник к доллару — до 61,48 рубля, и к евро — до 60,88 рубля, но за месяц подешевела к этим инвалютам, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, как решение ЦБ по ставке повлияет на рубль

Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 4 копейки, до 61,48 рубля, евро — на 21 копейку, до 60,88 рубля.

Доллар за октябрь подорожал на 3,03 рубля, евро — на 4,18 рубля.