2022-10-31T19:05:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/Forex/20221031/838662144.html
Рубль укрепился по итогам понедельника
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Валюта РФ выросла в понедельник к доллару — до 61,48 рубля, и к евро — до 60,88 рубля, но за месяц подешевела к этим инвалютам, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 31.10.2022
валюта, рынки, новости, курс рубля, курс доллара, курс евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в понедельник к доллару — до 61,48 рубля, и к евро — до 60,88 рубля, но за месяц подешевела к этим инвалютам, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" в понедельник на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 4 копейки, до 61,48 рубля, евро — на 21 копейку, до 60,88 рубля.
Доллар за октябрь подорожал на 3,03 рубля, евро — на 4,18 рубля.