МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Рубль снижается к евро и столько же прибавляет к доллару во вторник днем, отыгрывая укрепление европейской валюты на форексе, следует из данных торгов. В британской ВР не учитывают в своих доходах дивиденды от "Роснефти"

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.52 мск снижался на 19 копеек, до 61,29 рубля, евро прибавлял 16 копеек, до 61,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом повышался 3 копейки — до 8,42 рубля, а объем торгов им составлял 43,4 миллиарда рублей против 26,2 миллиарда по евро и 62,3 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,3%, евро прибавлял 0,3%, юань — 0,4%. Рублевая цена нефти составляла около 5,85 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта во вторник стабильна: теряет к евро и примерно на столько же повышается к доллару. Таким образом, рубль отыгрывает рост курса европейской валюты на форексе на 0,5% в направлении 0,995 доллара.

Инвесторы анализируют предстоящие в среду возможные решения ФРС США по базовой ставке. По данным CME Group, 87% аналитиков ожидают повышения ставки рефинансирования в США на 0,75 процентного пункта — до 3,75-4% годовых. При этом мнение по поводу следующего, декабрьского заседания не столь однозначное. Ставку на уровне 4,25-4,5% годовых ожидают 51,5% экспертов, а 41,8% ждут показатель на уровне в 4,5-4,75% годовых.

При этом стоимость нефти растет на 2,5% до 95,1 доллара за баррель сорта Brent, что поддерживает курс рубля. Слабеющий доллар способствует росту нефтяных котировок.

Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,7% — до 110,8 пункта. Что является также позитивом для валют развивающихся рынков.

ПРОГНОЗЫ

На стороне рубля во вторник играет растущая в цене нефть, считает Иван Капустянский из УК "Первая".

"Однако в среднесрочной перспективе давление на рубль будет сохраняться на фоне падения доходностей российских облигаций, роста импорта и усиления проинфляционных рисков", — полагает он.

В целом для курса доллара пока сохраняет свою актуальность диапазон 60,9-62,15 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"При этом в ближайшие дни он может вырасти до 61,85 рубля", — добавляет эксперт.

В течение оставшихся торгов вторника курс доллара продолжит колебаться в коридоре 61–61,8 рубля, а евро — в пределах 59,6–62 рубля, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.