МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к росту по отношению к евро после выхода данных о деловой активности в промышленном секторе США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики рассказали об ожиданиях по заседанию ФРС в среду

По состоянию на 18.33 мск курс евро к доллару снижался до 0,9878 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9883 доллара. Непосредственно перед выходом статистики курс евро рос, однако затем постепенно замедлил темпы роста, а еще чуть позже ушел в минус.

Курс доллара к иене снижался до 148,16 иены со 148,71 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,06%, до 111,59 пункта.

Индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в октябре сократился до 50,2% с 50,9% в сентябре. Индикатор оказался чуть выше прогнозов аналитиков, однако по-прежнему остается на минимуме с мая 2020 года.

Валютные трейдеры находятся в ожидании заседания Федрезерва США. По данным CME Group, почти 90% аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятором еще на 0,75 процентного пункта. По словам аналитиков, американскому регулятору необходимо найти баланс, сохранив приверженность мерам по снижению инфляции и успокоению опасений рецессии.

"Усиливается мнение о том, что мировые центробанки становятся более чувствительными к рискам чрезмерного ужесточения. ФРС, конечно, сталкивается с дилеммой, где ей нужно сохранить свою непоколебимую решимость в борьбе с инфляцией и доверие, и вместе с этим успокоить постоянно растущий страх ошибки в политике", — цитирует агентство Блумберг старшего инвестиционного менеджера Northern Trust Wealth Management Кэти Никсон (Katie Nixon).