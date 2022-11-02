МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в среду днем продолжает снижаться, в то время как рынки пребывают в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Россия возобновила участие в "зерновой сделке"

По состоянию на 14.01 мск курс евро к доллару растёт до 0,99 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9874 доллара, курс доллара к иене снижается до 146,91 иены со 148,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,23%, до 111,23 пункта.

В среду инвесторы пребывают в ожидании итогов заседания ФРС США, которое проводится 1-2 ноября. По итогам заседания регулятор огласит решение о повышении учётной ставки, а затем должно пройти выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. По данным CME Group, 87,5% аналитиков ожидают повышения ставки ФРС снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых, остальные допускают повышение на 0,5 п.п.

Само по себе ужесточение монетарной политики было бы позитивно для доллара, но повышение ставки рефинансирования уже было учтено в котировках ранее.

С другой стороны, в своём утреннем комментарии агентству Франс Пресс аналитик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter) отмечала, что инвесторы в основном находятся в неведении, пока американский регулятор не даст ясности по поводу своих планов.

И действительно, мнения в том, какие действия Федрезерв будет принимать в дальнейшем, игроки рынка не столь единодушны. Так, по итогу декабрьского заседания 44% аналитиков ждут ставку на отметке 4,25-4,5%, 50% — на уровне 4,5-4,75%.