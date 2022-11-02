МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара снижается к иене в среду вечером перед публикацией итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Аналитики связывают ослабление американской валюты с уверенностью инвесторов в смягчении монетарной политики регулятора в ближайшее время. Moody's ухудшило прогноз рейтинга европейских банков

По состоянию на 18.08 мск курс доллара к иене снижался на 0,86% — до 147 иен с уровня прошлого закрытия в 148,28 иены. Курс евро к доллару оставался на уровне предыдущего закрытия в 0,9874 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,08%, до 111,39 пункта.

Позднее будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС, инвесторы закладывают повышение учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов – до 3,75-4%. Кроме того, по данным CME Group, более 50% опрошенных аналитиков ждут, что в декабре центробанк замедлит темпы повышения до 50 базисных пунктов.

По словам экспертов, эти ожидания влияют на ослабление доллара по отношению к иене. Только неожиданно "ястребиные" настроения ФРС могут вернуть курс доллара к 150 иенам.

"Кажется, доллару сложно достичь 150 иен за доллар, если не будут установлены определенные условия, такие как четкий сигнал от ФРС о повышении ставки на 75 базисных пунктов в декабре", — цитирует агентство Блумберг главу отдела исследования мировых рынков MUFG Bank Тэппэя Ино (Teppei Ino).