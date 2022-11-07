МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Курс евро перешел к укреплению по отношению к доллару в понедельник днем после выхода данных о росте промышленного производства в Германии, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара опустился до 61 рубля впервые с 24 октября

По состоянию на 14.00 мск курс евро к доллару растет до 0,9982 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9960 доллара; курс доллара к иене увеличивается до 146,68 иены со 146,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,33%, до 110,51 пункта.

Валютные инвесторы в понедельник обратили внимание на статданные из крупнейшей экономики Европы — Германии. Так, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в сентябре вырос на 0,6% в месячном выражении после того, как показатель в августе снизился на 1,2% к предыдущему месяцу.

Одним из главных событий для валютных инвесторов также теперь станут данные о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 8% с 8,2% в сентябре.