МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам в понедельник вечером снижается, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают промежуточных парламентских выборов в США и статистики по инфляции в стране.

По состоянию на 20.05 мск курс евро к доллару растет до 1,0001 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9960 доллара, курс доллара к иене снижается до 146,57 иены со 146,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,4%, до 110,4 пункта.

В понедельник вечером стоимость доллара снижается к евро и иене, пока рынки пребывают в ожидании промежуточных выборов в США, начало которых запланировано на вторник, а итоги на среду. Так, итоги выборов могут позитивно повлиять на экономическую политику страны, что, в свою очередь, снижает спрос на активы-убежища, к которым доллар и относится.

"Разделенное правительство может быть полезно для рынка", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика брокерской компании Markets.com Нила Уилсона (Neil Wilson).

Кроме того, валютные трейдеры готовятся оценивать статистику по потребительским ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 8% с 8,2% в сентябре.