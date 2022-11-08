МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рубль во вторник почти не изменился к доллару и евро и подрос к юаню, следует из данных торгов. Рубль вырос до более чем одномесячного максимума против доллара США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 1 копейку — до 60,99 рубля, евро поднялся на 3 копейки — до 60,95 рубля. Курс юаня упал на 5 копеек — до 8,37 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Таким образом, юань снизился к рублю на 0,5%. Объем торгов юанем составил 69,1 миллиарда рублей против 28,9 миллиарда по евро и 80,8 миллиарда по доллару.

Рублевая цена нефти составляет около 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта во вторник сохраняла склонность к умеренному укреплению на некотором улучшении внешнего фона, однако к завершению сессии вышла в ноль, говорят эксперты.

"Некоторое улучшение геополитического контекста (появились смягченные геополитические сигналы Запада в части переговорной позиции по Украине), высокий уровень цен на энергоносители, позитивные данные по нефтяному экспорту из РФ сыграли на стороне российской валюты. Вместе с тем ценовая динамика на рынке рублевого долга вновь перешла к негативной", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Впрочем, нефть вечером также дешевела на 1,3% — до 96,6 доллара за баррель сорта Brent. Основным фактором снижения цен эксперты называют неопределенность по поводу коронавирусной политики Китая, одного из крупнейших мировых потребителей и импортеров нефти. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что КНР может смягчить коронавирусные ограничения, однако позже официальные лица Китая заявили о продолжении политики "нулевого ковида".

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,6%, до 109,4 пункта, поддерживая курс развивающихся валют.

Ценовой индекс гособлигаций, рассчитываемый Мосбиржей, упал во вторник на 0,45%, сигнализируя о пониженном спросе на рублевый долг.

ПРОГНОЗЫ

Принципиально расклад факторов для курсовой динамики рубля не меняется, считает Бахтин.

"По нашим оценкам, в среду курс доллара может двигаться в пределах 60-62 рублей", — говорит он.

"Наш ориентир для курса доллара и евро на предстоящую сессию: диапазон 60–62 рубля", — оценила и Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.