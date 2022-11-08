МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к евро и иене, рынки пребывают в ожидании данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.50 мск курс евро к доллару растет до 1,0095 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0019 доллара; курс доллара к иене в то же время опускается до 145,37 иены со 146,62 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,58%, до 109,48 пункта.

Во вторник вечером стоимость доллара снижается по отношению к евро и иене, пока рынки пребывают в ожидании данных о потребительских ценах в США, публикация которых состоится в четверг. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 8% с 8,2% месяцем ранее.

Инвесторы рассчитывают понять, насколько эффективным оказывается ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, так как при замедлении инфляции ФРС может снизить темпы ужесточения своей ДКП, что, в свою очередь, негативно для доллара.