МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером растет к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикации данных об инфляции в США.

По состоянию на 20.20 мск курс евро к доллару снижается до 1,0031 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0072 доллара, курс доллара к иене растет до 146,14 иены со 145,66 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,47%, до 110,15 пункта.

В среду курс доллара растет по отношению к евро и иене в ожидании публикации данных о потребительских ценах в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране по итогам октября замедлилась до 8% с 8,2% месяцем ранее.

Данные могут повлиять на поведение Федеральной резервной системы США. Регулятор не раз отмечал, что намерен повышать учетную ставку до тех пор, пока инфляция не будет достаточно низкой.

"Октябрьский индекс потребительских цен будет очень важен… некоторые считают, что годовой показатель подскочит до 9%", — заявил порталу MarketWatch руководитель отдела исследований Fundstrat Том Ли (Tom Lee).

Также рынки продолжают следить за выборами в конгресс США.