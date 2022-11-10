МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером снижается по отношению к евро и иене после выхода данных о замедлении роста потребительских цен в США, свидетельствуют данные торгов. США разрешили транзакции для функционирования российских дипмиссий

По состоянию на 18.19 мск курс евро к доллару растет до 1,0145 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0011 доллара, курс доллара к иене — уменьшается до 141,66 иены со 146,44 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 1,77%, до 108,59 пункта.

До выхода данных по инфляции курс евро к доллару снижался до 0,9956 доллара, курс доллара к иене — уменьшался до 146,11 иены, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 110,76 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам октября замедлилась сильнее ожиданий — до 7,7%, после 8,2%, хотя аналитики ожидали, что показатель в годовом выражении замедлится лишь до 8%. Так, показатель годовой инфляции находится на минимуме с января, по итогам которого рост потребительских цен составил 7,5%.

"Наконец-то сюрприз по инфляции в сторону снижения — рынок и ФРС могут вздохнуть с облегчением", — отметил руководитель глобальной рыночной стратегии Natixis Investment Managers Эсти Двек (Esty Dwek), чье мнение приводит агентство Блумберг. "Рынки по понятным причинам довольны и верят, что ФРС сможет снизить ставки", — заключил эксперт.