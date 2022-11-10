МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс валюты РФ вырос в четверг: к доллару — до 60,53 рубля, к евро – до 61,34 рубля, следует из данных Московской биржи. ЦБ ожидает прекращение выдачи потребкредитов с плавающей ставкой в России

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 78 копеек, до 60,53 рубля, евро символически снизился на 3 копейки, до 61,34 рубля.