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2022
https://1prime.ru/Forex/20221110/838780891.html
Курс доллара упал до 60,53 рубля
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Курс валюты РФ вырос в четверг: к доллару — до 60,53 рубля, к евро – до 61,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию)... ПРАЙМ, 10.11.2022
валюта, рынки, новости, рубль, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Курс валюты РФ вырос в четверг: к доллару — до 60,53 рубля, к евро – до 61,34 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 78 копеек, до 60,53 рубля, евро символически снизился на 3 копейки, до 61,34 рубля.