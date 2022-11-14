МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Китайский юань в понедельник вырос против доллара США до максимума почти за два месяца, после того как Народный банк Китая повысил срединный курс национальной валюты на самую значительную величину с 2005 года, когда Пекин отказался от привязки национальной валюты к доллару. Доллар укрепляется к мировым валютам

Рост юаня совпадает с широкомасштабным улучшением настроений, связанным с усилиями властей по спасению рынка недвижимости и некоторым смягчением карантинных мер. Проблемы, создаваемые мерами по борьбе с COVID-19, и многострадальный рынок недвижимости уже давно рассматриваются аналитиками как два главных фактора, тормозящих вторую по величине экономику мира.

Перед открытием сессии Народный банк Китая установил срединный курс национальной валюты на уровне 7,0899 юаня за доллар, то есть на 1,42% выше, чем в пятницу, когда срединный курс составлял 7,1907. Срединный курс понедельника — самый высокий с 27 сентября. Кроме того, речь идет о самом значительном однодневном его повышении со времен валютной реформы июля 2005 года. Континентальный юань может отклоняться от срединного уровня не более чем на 2%.

"Срединный курс создал пространство для роста юаня", — сказал трейдер одного из иностранных банков.

"Вполне возможно, что сегодня юань преодолеет ключевую отметку в 7 юаней за доллар". "Очень странные дела", или необычная динамика рубля

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 7,0850, потом опустилась до минимума с 21 сентября 7,0322, а на момент написания статьи торговалась по 7,0390. Пара доллар/оффшорный юань также снижалась: в первой половине сессии она достигла минимумов более чем за пять лет, а в полдень за доллар давали 7,0293 юаня.

"Инвесторы закрывали короткие позиции по юаню", — сказал другой трейдер иностранного банка.

По словам аналитика Mizuho Bank Кена Чэуна, динамика китайской валюты будет зависеть от связанных с восстановлением экономики неопределенностей.

"Очевидно, что экономические данные становятся лучше, но сложно сказать, насколько", — отметил он.

В то же время участники рынка сосредоточат внимание на ожидаемой встрече лидера Китая Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом на саммите G20 на индонезийском острове Бали.