МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Доллар дорожает к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, в ожидании продолжения борьбы Федеральной резервной системы (ФРС) США с инфляцией, в то время как в Японии неожиданно снизился ВВП, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Эксперт рассказал, что окажет поддержку курсу рубля

По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару снижается до 1,0321 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0325 доллара, курс доллара к иене поднимается до 140,41 иены со 139,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,28%, до 106,96 пункта.

Американская валюта продолжает получать поддержку за счет ожиданий того, что Федрезерв продолжит повышать учётную ставку. По данным CME Group, 81% аналитиков прогнозируют ее увеличение в декабре на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых. Ранее представитель ФРС отметил, что несмотря на данные о замедлении роста цен регулятор должен увидеть продолжение такой тенденции, прежде чем рассматривать изменение политики монетарного ужесточения.

"Всплеск эйфории" проходит после свежих предупреждений о том, что борьба с инфляцией — это трудная задача, которую еще предстоит выполнить", — цитирует агентство Франс Пресс старшего инвестиционного и рыночного аналитика Hargreaves Lansdown Сюзанну Стритер (Susannah Streeter).

В то же время иена, со своей стороны, под давлением. ВВП Японии в третьем квартале, по предварительной оценке, опустился на 0,3% в квартальном выражении и на 1,2% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики прогнозировали рост на 0,3% и 1,1% соответственно.