МОСКВА, 15 ноября — ПРАЙМ. Канадский доллар в понедельник ослаб против доллара США на фоне снижения цен на нефть и укрепления американской валюты против других основных валют. При этом его падение было ограниченным, поскольку инвесторы ждут выхода на этой неделе ключевого отчета по инфляции в Канаде. Курс рубля на Московской бирже растет к доллару, но снижается к юаню

Канадский доллар торговался со снижением на 0,3%, по 1,3289 за доллар США, или по 75,25 американского цента. Ранее он торговался в диапазоне 1,3240-1,3309. В прошлую пятницу канадский доллар достиг самой высокой с 20 сентября внутридневной отметки 1,3233 за доллар США.

Ожидаемые в среду данные по инфляции в Канаде за октябрь могут пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики Банка Канады.

Данные "дадут рынкам представление о том, как далеко Банку Канады придется зайти в повышении процентных ставок", отметил Майкл Гошко, старший рыночный аналитик Convera Canada ULC. Денежные рынки ожидают, что по итогам заседания 7 декабря центральный банк поднимет ключевую ставку по меньшей мере на 25 б.п., а всего в ближайшие месяцы она будет повышена до 4,25%-4,50%. В ЕЦБ допустили повышение ключевой ставки выше двух процентов

Доллар США в понедельник укрепился против корзины других основных валют. Инвесторы по-прежнему сфокусированы на траектории процентных ставок Федеральной резервной системы. Ранее представитель ФРС заявил, что опубликованным на прошлой неделе данным по инфляции в США, которая оказалась чуть ниже прогноза, придается слишком большое внимание.

Цены на нефть, одну из ключевых статей экспорта Канады, упали на фоне укрепления доллара и снижения надежды на быстрое открытие экономики Китая, являющегося крупнейшим импортером нефти в мире, на фоне роста случаев заражений коронавирусом в стране. В США фьючерсы на нефть закрылись с понижением на 3,5%, по 85,87 доллара США за баррель.

Доходность канадских гособлигаций выросла по всей кривой. Доходность 2-летних бумаг поднялась на 6,3 б.п. до 3,890%, а 10-летних — на 1,7 б.п. до 3,171%.