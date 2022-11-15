МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Китайский юань укрепился во вторник, так как инвесторы приветствовали ослабление напряженности в отношениях между США и Китаем, чьи лидеры встретились на полях саммита Большой двадцатки. Больше не друзья. Кому выгодно рассорить Китай и Америку

Это также помогло успокоить опасения в отношении замедления китайской экономики, которые подпитывались новыми данными, опубликованными ранее в течение сессии.

Таким образом, юань нацелился на рост против доллара США четвертую сессию подряд.

Народный банк Китая перед открытием рынка установил срединный курс для пары доллар США/юань на уровне 7,0421 против 7,0899 в понедельник. Пара открылась на уровне 7,0400, а к середине сессии торговалась по 7,0506.

Континентальный юань может отклоняться от срединного уровня не более чем на 2%.

"Встреча председателя Си Цзиньпина и президента Джо Байдена на полях саммита Большой двадцатки умерила опасения в отношении холодной войны", — сказали Филип Ви, старший валютный стратег-аналитик DBS и Радхика Рао, старший экономист DBS.

В Бали Си и Байден договорились о более частых контактах, а также о том, что госсекретарь Энтони Блинкен приедет в Пекин, чтобы продолжить переговоры.

Между Китаем и США есть разногласия по ряду вопросов, включая торговлю, технологии и Тайвань.

"Восстановление каналов общения может быть воспринято как позитивный результат встречи", — сказал Сактианди Супаат, аналитик Maybank.

В то же время ряд китайских данных, опубликованных ранее, включая отчеты по производству в обрабатывающей промышленности, розничным продажам и инвестициям в недвижимость, указывают на проблемы для властей.

Неблагоприятные данные сдерживают рост континентального юаня, который в понедельник достиг почти двухмесячного максимума против доллара. Китайская валюта получает поддержку со стороны мер Пекина, направленных на поддержку рынка недвижимости и на смягчение некоторых жестких ограничений, введенных против Сovid-19.

"Ухудшение официальных данных за октябрь охладило настроения, улучшившиеся ввиду смягчения антиковидных ограничений и политики на рынке недвижимости", — говорит Кен Чэун, главный валютный стратег-аналитик Mizuho Bank.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 7,049.

Индекс доллара вырос до 106,975 против 106,66 на предыдущем закрытии.