МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Укрепившийся рубль дает возможность восстанавливать объемы импорта в РФ несмотря на логистические и ценовые издержки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Набиуллина сравнила инфляции в России и других экономиках

"Укрепление рубля, которое произошло во втором квартале, дает возможность восстанавливать объемы и потребительского, и инвестиционного импорта несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен", — сказала Набиуллина.

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