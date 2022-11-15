В ЦБ рассказали, как крепкий рубль помогает внешней торговле
Набиуллина: крепкий рубль позволяет восстановить импорт несмотря на логистические издержки
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Укрепившийся рубль дает возможность восстанавливать объемы импорта в РФ несмотря на логистические и ценовые издержки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Укрепление рубля, которое произошло во втором квартале, дает возможность восстанавливать объемы и потребительского, и инвестиционного импорта несмотря на логистические издержки и повышение отпускных цен", — сказала Набиуллина.