МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Эксперты разделяют кредиты на две категории — плохие и хорошие. Если первые используются во благо, то вторые тянут в финансовую яму. В беседе с агентством "Прайм" старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос разъяснил, как отличить плохой кредит от хорошего. Аналитик назвал вклады, от которых стоит держаться подальше

"Упрощенная точка зрения предполагает, что хороший кредит — это заем, который позволяет заработать больше, чем выплаченные проценты по кредиту. Подразумевается, что имеет смысл брать кредиты для развития бизнеса и инвестиций и позднее гасить их из получаемой прибыли. Это не всегда верно и справедливо. Об этом говорит статистика банкротств частных лиц и компаний в России и во все мире", — отметил он.

Манжос напомнил и о другой классической ситуации: "бесконечный ролловер". Когда компания существует и стабильно работает, но имеет долг такого размера, выплатить который она просто не в состоянии. Зачастую намного выгоднее и надежнее не брать кредитов и иметь меньший размер бизнеса, но при этом получать большую чистую прибыль.

"Есть также вполне справедливое мнение о том, что любой потребительский кредит является плохим долгом", — отметил риск-менеджер.

Широко известный Бодо Шеффер в своих семинарах формулирует это примерно так: "Единственная вещь, которую стоит покупать в кредит — это собственное жилье".

Это значит, что не стоит совершать в кредит даже такие крупные покупки, как автомобиль (особенно такое затратное имущество, как автомобиль). Собеседник агентства согласился с таким подходом: при среднем уровне дохода на семью самые необходимые вещи вполне можно приобрести без кредитов.

Если говорить о ситуации "дотянуть до зарплаты", когда люди обращаются в микрофинансовые организации за небольшими суммами займа, то, считает Манжос, в ситуации острой необходимости пользоваться ими вполне допустимо. Вместе с тем, небольшие суммы можно заработать или накопить за достаточно короткий срок, напомнил он. По-хорошему, немного средств на непредвиденные расходы должно быть отложено заранее.

"Проблема с быстрыми кредитными продуктами заключается не только и не столько в их невыгодности. Более важно, что они формируют плохие финансовые привычки. Даже кредитная карта с комфортной процентной ставкой нередко затягивает своего пользователя в порочный круг. Такого искушения очень сложно избежать даже с психологической точки зрения. Единственный надежный способ избежать этого —принципиально отказаться от подобных продуктов". — добавил эксперт.