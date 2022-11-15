МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ укрепилась к доллару, но ослабла к евро и юаню по итогам торгов вторника: выросла к доллару до 60,4 рубля и ослабла к евро и юаню – до 62,82 и 8,55 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Эксперт назвал возможные сценарии ухода "Детского мира" с биржи

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 15 копеек, до 60,4 рубля, евро поднялся на 52 копейки, до 62,82 рубля, юаня — на 1,6 копейки, до 8,55 рубля.