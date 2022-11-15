Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,4 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,4 рубля, евро вырос до 62,82 рубля
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ укрепилась к доллару, но ослабла к евро и юаню по итогам торгов вторника: выросла к доллару до 60,4 рубля и ослабла к евро и юаню – до 62,82 и 8,55 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 15 копеек, до 60,4 рубля, евро поднялся на 52 копейки, до 62,82 рубля, юаня — на 1,6 копейки, до 8,55 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221115/838833973.html
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