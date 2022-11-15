МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к евро и иене во вторник вечером после публикации ряда статистических данных, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.06 мск курс евро к доллару растет до 1,0352 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0325 доллара, курс доллара к иене снижается до 139,65 иены со 139,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,29%, до 106,35 пункта. Ранее утром доллар дорожал по отношению к основным мировым валютам.

Во вторник вечером рынки оценивают ряд статистик, к примеру, поддерживает рост стоимости евро статистика по внешнеторговому балансу еврозоны. Дефицит внешнеторгового баланса в сентябре снизился до 34,4 миллиарда евро с 50,9 миллиарда в августе при прогнозе дефицита на уровне в 44,5 миллиарда евро.

Кроме того, индекс цен производителей (PPI) США в октябре в годовом выражении составил 8% после 8,4% месяцем ранее. Прогноз составлял 8,3%. Так, столь позитивные данные могут стать сигналом для замедления темпов повышения ставки Федрезервом США, что, в свою очередь, негативно для доллара.

"Главным выводом из отчета являются явные признаки дезинфляции, заложенные в нем," — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика Briefing.com Патрика О'Хара (Patrick O'Hare).