МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на приостановку экспорта российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии: речь идет лишь о 5% нефтяного экспорта РФ, недостача валютных поступлений будет покрыта за счет экспорта других товаров, прокомментировал для РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Аналитик назвал факторы, которые "раскачают" рубль к концу года

Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии.

По всей "Дружбе" поступает примерно 100 тысяч тонн нефти в сутки примерно на 60 миллионов долларов в день, оценивает эксперт.

"Южная ветка — примерно треть от этого. Если же сравнивать с суммарным объемом российского нефтяного экспорта, то это около 5% — около 35 тысяч тонн и 20 миллионов долларов в день поступлений от южной ветки. Поэтому для рубля приостановка некритична. Другие товары закроют недостачу", — прокомментировал Вайсберг.

"Если же прокачка быстро восстановится, валютный рынок даже не заметит приостановку, тем более что скоро налоговый период с активизацией продаж валюты", — добавил он.

Курс доллара расчетами "завтра" на 9.15 мск повышался на 13 копеек — до 60,53 рубля, юань снижался на 1 копейку — до 8,54 рубля, евро прибавлял 4 копейки — до 62,86 рубля, свидетельствуют данные торгов.