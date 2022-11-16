Эксперт Вайсберг: рубль слабо отреагировал на потерю пяти процентов экспорта нефти
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рубль спокойно реагирует на приостановку экспорта российской нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии: речь идет лишь о 5% нефтяного экспорта РФ, недостача валютных поступлений будет покрыта за счет экспорта других товаров, прокомментировал для РИА Новости директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
Во вторник вечером Украина уведомила "Транснефть", что приостановила прокачку нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Венгрии.
По всей "Дружбе" поступает примерно 100 тысяч тонн нефти в сутки примерно на 60 миллионов долларов в день, оценивает эксперт.
"Южная ветка — примерно треть от этого. Если же сравнивать с суммарным объемом российского нефтяного экспорта, то это около 5% — около 35 тысяч тонн и 20 миллионов долларов в день поступлений от южной ветки. Поэтому для рубля приостановка некритична. Другие товары закроют недостачу", — прокомментировал Вайсберг.
"Если же прокачка быстро восстановится, валютный рынок даже не заметит приостановку, тем более что скоро налоговый период с активизацией продаж валюты", — добавил он.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.15 мск повышался на 13 копеек — до 60,53 рубля, юань снижался на 1 копейку — до 8,54 рубля, евро прибавлял 4 копейки — до 62,86 рубля, свидетельствуют данные торгов.
https://1prime.ru/Forex/20221116/838837939.html