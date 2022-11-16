МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Рубль по итогам торговой сессии среды укрепился к доллару при поддержке налоговых выплат компаний-экспортеров, подрос к юаню, но подешевел к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Стратегические запасы нефти в США упали до минимума с марта 1984 года

Курс доллара расчетами "завтра" в среду на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 5 копеек, до 60,35 рубля, евро подрос на 5 копеек, до 62,87 рубля, юань потерял 5,7 копейки, снизившись до 8,49 рубля.

Объем торгов юанем составил 45,6 миллиарда рублей против 56,9 миллиарда по евро и 83,13 миллиарда по доллару.

Январский фьючерс на нефть марки Brent к 20.27 мск снижается на 2%, до 91,98 доллара за баррель.

РУБЛЬ НЕМНОГО УКРЕПЛЯЕТСЯ

Доллар в течение торговой сессии среды торговался в минусе на фоне налогового периода и практически опустился ниже 60 рублей, но лишь к концу сессии сбавил темпы падения, теряя 5 копеек к уровню предыдущего закрытия. Евро показывает обратную динамику и уже на протяжении шести сессий подряд закрывается в плюсе.

"Картина динамики в валютной паре остается стабильной. Рубль начинает пользоваться поддержкой со стороны подготовки компаний к налоговому периоду. Позитив также поступает с рынка рублевого долга. В среду Минфин РФ на трех аукционах разместил облигации на рекордные 823 миллиарда рублей, это говорит об активно растущем спросе на гособлигации", — обращает внимание Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций"

При этом, по мнению эксперта, внешний экономический и геополитический негатив практически не влияет на позиции российской валюты, а вероятность временного ухода доллара под отметку 60 краткосрочно остается высокой.

"Рубль не обращает внимание на геополитику, укрепляясь против основных конкурентов. Впрочем, в составе международных резервов ЦБ РФ находится более 2300 тонн золота, которое традиционно является страховкой от любых геополитических потрясений. Стоимость золотого резерва превышает 132 миллиарда долларов", — поясняет Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ПРОГНОЗЫ

Буйволов полагает, что по курсу рубля к доллару до конца текущей недели вероятно движение в пределах 59-62 рублей при поддержке налогового периода.

Кочетков также считает, что налоговый период, который традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность, окажет поддержку российской валюте.