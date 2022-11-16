МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером снижается к евро и растет к иене, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.07 мск курс евро к доллару растёт до 1,0394 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0348 доллара, а курс доллара к иене поднимается до 139,56 иены со 139,29 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,1%, до 106,3 пункта.

В то же время курс фунта стерлингов к доллару растёт до 1,1887 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1858 доллара.

Инвесторы в среду обращают внимание на публикацию ряда статистических данных. Объем промышленного производства в США в октябре уменьшился на 0,1% к сентябрю, хотя аналитики, напротив, ожидали роста показателя на 0,2%. При этом объем розничных продаж с стране в октябре вырос на 1,3% по отношению к сентябрю при прогнозе в 1%.

Кроме того, годовая инфляция в Великобритании по итогам октября ускорилась до рекордных за 41 год 11,1% с 10,1% месяцем ранее. Значение стало максимальным с того момента, как показатель по итогам октября 1981 года составил 11,2%. Так, статистика может стать сигналом для ужесточения монетарной политики британским центробанком, что, в свою очередь, является позитивным фактором для фунта.