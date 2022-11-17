МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем стабилен к доллару, но растет к евро и юаню в условиях ослабления этих валют к американской на форексе, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Международные резервы России выросли с 4 по 11 ноября на 1,9 процента

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.40 мск повышался на 7 копеек, до 60,42 рубля, евро снижался на 42 копейки, до 62,45 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 5 копеек, до 8,44 рубля, а объем торгов им составлял 36,9 миллиарда рублей против 26,1 миллиарда по евро и 60,7 миллиарда по доллару.

Доллар повышался к рублю на 0,1%, юань терял 0,6%, евро — 0,7%. Рублевая цена нефти составляла около 5,55 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ФОРЕКС

Российская валюта в четверг днем стабильна к доллару, но растет к евро и юаню.

"Вялотекущие торги на российском валютном рынке с ориентацией на динамику форекса вызваны паритетом сил покупателей и продавцов инвалюты", — комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

Доллар на глобальном рынке растет на 1%, до 7,16 юаня, евро падает на 0,5%, до 1,034 доллара. Негативным моментом для евровалюты стали данные о том, что годовая инфляция в 19 странах еврозоны, по окончательной оценке, по итогам октября резко ускорилась, до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее.

Стоимость нефти теряет 1,3% до 91,6 доллара за баррель сорта Brent. Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы, которые касаются предложения и спроса. Так, в Китае увеличивается число случаев заражения коронавирусом, что представляет риски для перспектив спроса, возможное ужесточение карантина в стране может негативно сказаться на прогнозах по экономике и спросу. При этом ранее некоторые карантинные ограничения в стране были ослаблены.

ПРОГНОЗЫ

Приближающийся пик ноябрьского налогового периода не имеет решающего значения, поскольку объемные выплаты за истекший квартал уже прошли в октябре, и рубль, по сути, тогда никак не отреагировал, рассуждает Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

"Есть цифры по динамике экспорта и импорта, где темп роста выручки от зарубежных продаж снижается, а скорость восстановления спроса под покупку иностранных товаров растет. Возможно, именно данный фактор приведет к росту активности, поскольку будет интерпретироваться в качестве драйвера ослабления рубля при сужении профицита торговли", — говорит он.

"Также не забываем про угрозы декабрьского антироссийского эмбарго со стороны ЕС. Если рестрикции будут реализованы, сырьевые котировки должны пойти вверх, поскольку возрастет биржевая риск-премия в контрактах на фоне роста неопределенности поставок сырья. То есть уже в ноябре есть предпосылки начала умеренного снижения рубля, а скачок волатильности можно ожидать в начале декабря, и повышенная изменчивость курса способна удерживаться вплоть до конца года", — резюмирует он.

Пока же российская валюта по-прежнему находится у локальных пиков против доллара, отмечает София Кирсанова из УК "Первая". "На фоне налогового периода национальная валюта потенциально может расширить границы колебаний и диапазон для курса составит 59-62 рубля за доллар", — оценивает она.