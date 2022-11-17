МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Рубль подешевел к доллару, но подрос к евро и юаню по итогам торгов четверга: снизился к доллару до 60,53 рубля, к евро подорожал до 62,33 рубля, а к юаню — до 8,45 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций завершил основную сессию четверга снижением

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 18 копеек, до 60,53 рубля, евро снизился на 54 копейки, до 62,33 рубля, юаня — потерял 4 копейки, опустившись до 8,45 рубля.