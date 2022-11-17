Доллар на Мосбирже завершил торги укреплением до 60,53 рубля
Доллар на Мосбирже завершил торги укреплением до 60,53 рубля, евро снизился до 62,33 рубля
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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Рубль подешевел к доллару, но подрос к евро и юаню по итогам торгов четверга: снизился к доллару до 60,53 рубля, к евро подорожал до 62,33 рубля, а к юаню — до 8,45 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 18 копеек, до 60,53 рубля, евро снизился на 54 копейки, до 62,33 рубля, юаня — потерял 4 копейки, опустившись до 8,45 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221117/838860699.html
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