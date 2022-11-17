МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером растет к евро и иене на ожиданиях дальнейшего ужесточения монетарной политики в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 20.05 мск курс евро к доллару снижается до 1,0345 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0392 доллара; курс доллара к иене в то же время растет до 140,36 иены со 139,55 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,75%, до 107,08 пункта.

Рынки продолжают оценивать перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, опасения насчет предстоящего повышения ставки усилились после заявления президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда (James Bullard) о том, что дальнейшее повышение ставки пока необходимо. Традиционно ужесточение монетарной политики ФРС поддерживает доллар, поэтому "ястребиные" комментарии о намерении продолжать ужесточение способствуют удорожанию американской валюты.

Также инвесторы оценивают статистику из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 12 ноября, уменьшилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 222 тысяч при прогнозе в 225 тысяч.

"В другом мире низкая инфляция, стабильное количество заявок на пособие по безработице и устойчивый рынок труда были бы хорошими новостями", — приводит агентство Блумберг мнение главного инвестиционного директора Plante Moran Financial Advisors Джима Бэрда (Jim Baird). "Вместо этого стабильные условия на рынке труда на фоне устойчивой инфляции повышают ставки для ФРС", — заключил эксперт.