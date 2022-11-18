МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем прибавляет к доллару, но снижается к евро и юаню в условиях укрепления этих валют к американской на форексе, следует из данных торгов. Белоусов назвал Россию островком стабильности

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.04 мск снижался на 6 копеек, до 60,47 рубля, евро повышался на 27 копеек, до 62,60 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 2 копейки до 8,47 рубля, а объем торгов им составлял 28,1 миллиарда рублей против 32,8 миллиарда по евро и 52,3 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,1%, юань рос на 0,2%, евро – на 0,4%. Рублевая цена нефти составляла около 5,35 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЕТ ФОРЕКС

Российская валюта в пятницу днем остается в тренде форекса: прибавляет к доллару, но снижается к евро и юаню. Так, на глобальном рынке курс доллара к юаню теряет сейчас 0,61%, до 7,1135 юаня, а евро тоже повышается к доллару — на 0,2%, до 1,038 доллара.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) терял 0,1% до 106,6 пункта. Валюта США попала под давление в основной валютной паре (против евро) на фоне ослабления ожиданий жесткости ЕЦБ в денежно-кредитной политике. Годовая инфляция в еврозоне по итогам октября ускорилась до рекордных 10,6% с 9,9% месяцем ранее, хотя предварительные оценки показывали 10,7%.

Стоимость нефти днем дешевеет на 1,5% до 88,4 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы продолжают опасаться за перспективы спроса из-за возможной глобальной рецессии. Мировые финансовые регуляторы склонны повышать учётные ставки в борьбе с инфляцией, что укрепляет опасения рецессии.

ПРОГНОЗЫ

Торговая неделя на российском валютном рынке, скорее всего, и закроется безынициативно, считает Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций".

"Выхода из жесткой консолидации пар не произошло. Ближе к концу месяца возможен рост волатильности, а в начале декабря амплитуда колебаний курсов способна расшириться на фоне роста опасений относительно перебоев поставки российских ресурсов на европейский рынок. В базовом сценарии ожидаем умеренного ослабления рубля в сторону 65 за доллар", — добавляет он.

Угроза возобновления снижения курса юаня относительного доллара сейчас возросла – представители ФРС усилили "ястребиную" риторику относительно дальнейшей траектории ставок, а надежды на скорое снятие или послабление Covid-ограничений внутри Китая тают с ростом новых случаев заболеваний за последнюю неделю, рассуждает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"К тому же Народный Банк Китая не перестает накачивать финансовую систему ликвидностью. Совокупность факторов может усилить отток капитала с финансовых площадок континентального Китая с соответствующим давлением на курс юаня", — говорит он.

Статистика ЦБ РФ показывает, что спрос на юань со стороны россиян (2,9 миллиарда рублей в октябре против 20-45 миллиардов за месяц в июне-сентябре) оказался несопоставим со спросом на "токсичные" валютные пары (70,9 миллиарда рублей против продажи на 49,5 миллиарда в сентябре), рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Возможно, в октябре сказалось стихийное ослабление юаня на мировом рынке, а также отсутствие понимания стратегии экономического и политического развития переизбранного лидера Компартии. Если тренд сохранится, то юань рискует на время остаться транзакционной валютой на российском рынке, уступив "резервную" роль доллару и евро", — комментирует он.