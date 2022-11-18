МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Рубль в пятницу завершил торги небольшим подорожанием к доллару, балансируя между дешевеющей нефтью и налоговым периодом компаний, но ослаб к евро и юаню, следует из динамики торгов на Московской бирже. Экс-глава минфина США назвал потолок цен на нефть нелепым и неосуществимым

Курс доллара расчетами "завтра" в пятницу на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 13 копеек, до 60,4 рубля, евро вырос на 11 копеек, до 62,44 рубля, юань — на 3,7 копейки, до 8,49 рубля.

Объем торгов юанем составил 33,66 миллиарда рублей против почти 35,31 миллиарда по евро и чуть более 61,93 миллиарда по доллару.

Доллар за рабочую неделю подешевел на 14 копеек, евро подорожал на 24 копейки.

РУБЛЬ РЕАГИРУЕТ НА НЕФТЬ

"В пятницу в первой половине торгов рубль был близок к повторению максимума предыдущего дня (60,21 рубля по доллару), однако в дальнейшем не смог проигнорировать падение нефтяных котировок и растерял все преимущество", — отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

К окончанию рабочего дня стоимость марки Brent теряла около 4% и опускалась на минимуме ниже 86 долларов за баррель, уточняет эксперт. На этом фоне американская валюта поднималась на локальном рынке выше 60,7 рубля, что было далеко до максимума текущей недели, когда доллар преодолевал отметку в 61 рубль, указывает Кравченко. К 19.53 мск Brent торгуется на уровне 86,8 доллара за баррель.

"Уже на этой неделе национальную валюту поддерживал эффект приближающегося пика налогового периода. Компании должны до 25 ноября выплатить НДПИ за октябрь", — добавил Евгений Линчик из УК "Первая".

ПРОГНОЗЫ

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" делает прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 59-62 рубля за доллар. Серьезных изменений в паре краткосрочно не ожидает, несмотря на приближение пика налогового периода.

"Временный уход доллара чуть ниже отметки 60 рублей возможен, но если сохранится ценовая слабость нефти, а общерыночный риск-аппетит не улучшится, вероятность такого сценария довольно невелика. Стоит учитывать еще и тот факт, что объем налоговых выплат в ноябре примерно на 20% уступает показателям прошлого месяца. Помимо этого, рубль будет "следить" за динамикой рынка рублевого долга", — дополняет эксперт.

Кравченко отмечает, что на следующей неделе участники локального рынка начнут активно готовиться к основным налоговым платежам, окончательные расчеты по которым намечены на пятницу.

"В этих условиях у российской валюты появится отличная возможность хотя бы краткосрочно протестировать отметку в 60 рублей и обновить максимум с начала октября. Напомним, что ниже 60 рублей пара доллар-рубль в последний раз опускалась неделю назад, но полноценно закрепиться там так и не смогла", — прогнозирует эксперт.