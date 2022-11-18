МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером в целом не демонстрирует ярко выраженной динамики по отношению к евро и иене, инвесторы ожидают дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий эксперта.

По состоянию на 19.56 мск курс евро к доллару символически снижается до 1,0347 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0360 доллара, курс доллара к иене опускается до 140,05 иены со 140,18 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,01%, до 106,7 пункта.

Инвесторы продолжают ожидать сигналов от ФРС США. По данным CME Group, 75,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки в декабре на 0,5 процентного пункта, до 4,25-4,5% годовых.

"Ястребы ФРС продолжали кружить вокруг да около, неоднократно подчеркивая, что их борьба с инфляцией еще далека от завершения", — приводит агентство Блумберг слова управляющего партнера SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).