МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Курс рубля демонстрирует рост к доллару и евро после просадки на открытии торгов, доллар идет по 60,71 рубля, евро — по 62,16 рубля, юань при этом торгуется у уровня предыдущего закрытия: 8,47 рубля, следует из данных торгов. Названа валюта, которую лучше купить до Нового года

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.00 мск снижается на 14 копеек, до 60,71 рубля, евро — на 19 копеек, до 62,16 рубля, юань — на отметке 8,47 рубля.

В начале утренних торгов доллар максимально поднимался в цене на 35 копеек, до 61,20 рубля, евро — на 15 копеек, до 62,50 рубля, юань — на 3 копейки, до 8,50 рубля.

Подобная динамика объясняется тем, что на текущей неделе отечественная валюта получает поддержку предстоящих налоговых платежей, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Research". Поэтому любые попытки рубля ослабнуть будут встречаться продажами валюты экспортерами, считает эксперт.

"Полагаем, что курс доллара попробует вернуться в нижнюю часть диапазона 60-61 рубля на фоне возможной стабилизации нефтяных котировок, а также потенциального их отскока от локального уровня поддержки", — дополняет Егор Жильников из Промсвязьбанка.