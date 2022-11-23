МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов среды все так же немного слабеет к доллару, а первая сделка с евро прошла спустя 42 минуты после старта торгов и негативно для рубля — по 62,74 рубля за евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.52 мск растет на 6 копеек, до 60,74 рубля, евро — на 29 копеек, до 62,59 рубля, юаня — снижается менее чем на копейку, до 8,47 рубля.