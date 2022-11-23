МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась к доллару до 60,7 рубля, а к евро – до 62,7 рубля, следует из данных Московской биржи. В России ускорилась недельная инфляция

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день поднялся на 2 копейки, до 60,7 рубля, евро — на 40 копеек, до 62,7 рубля.