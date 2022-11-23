2022-11-23T19:14:58+03:00
2022-11-23T19:14:58+03:00
2022-11-23T19:14:58+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221123/838929919.html
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 60,7 рубля
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Валюта РФ снизилась к доллару до 60,7 рубля, а к евро – до 62,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день... ПРАЙМ, 23.11.2022
валюта, рынки, новости, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась к доллару до 60,7 рубля, а к евро – до 62,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день поднялся на 2 копейки, до 60,7 рубля, евро — на 40 копеек, до 62,7 рубля.