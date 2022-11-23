МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Доллар дешевеет в среду вечером после выхода блока макроэкономической статистики в США и перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть ускорили темпы падения до четырех процентов

По состоянию на 19.19 мск курс евро к доллару рос до 1,0362 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0302 доллара. Курс доллара к иене снижался до 139,72 иены со 141,24 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,79%, до 106,37 пункта.

Ранее в среду была опубликована статистика по безработице в США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 19 ноября, выросло на 17 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели – до 240 тысяч. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 225 тысяч.

Вместе с тем индекс потребительских настроений Мичиганского университета, отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, оказался лучше прогнозов. По окончательной оценке, в ноябре индекс значительно снизился — до 56,8 пункта с октябрьских 59,9 пункта, однако аналитики ожидали еще более сильного снижения — сразу до 55 пунктов.

Позднее в среду ФРС США опубликует протокол своего последнего заседания. Рынки надеются получить подсказки о дальнейшей политике регулятора. Также в протоколе могут быть подробности об экономических прогнозах.

Инвесторы считают, что ухудшающиеся экономические показатели побудят ФРС замедлить темпы повышения учетной ставки. Так, по данным CME Group, 71,1% аналитиков полагают, что в декабре американский регулятор повысит ставку лишь на 50 базисных пунктов после 75 пунктов в ноябре. Смягчение монетарной политики негативно влияет на курс доллара.

"Ожидается, что замедление экономического роста будет способствовать замедлению инфляции, снижая необходимость сохранения агрессивной позиции ФРС", — сказал агентству Франс Пресс рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).