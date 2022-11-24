МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером продолжает снижаться к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают опубликованный в среду протокол ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 18.25 мск курс евро к доллару рос до 1,0412 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0395 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 138,31 иены со 139,59 иены. Аналогичная динамика наблюдалась в течение всего дня. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,28%, до 105,78 пункта.

По итогам заседания 1-2 ноября ФРС США четвертый раз подряд повысила базовую процентную ставку на 75 базовых пунктов – до 3,75-4%. В протоколе этого заседания отмечается, что регулятор считает целесообразным скорое замедление темпов повышения учетной ставки.

Следующее заседание Федрезерва пройдет 13-14 декабря. По данным CME Group, более 70% опрошенных аналитиков ожидают повышение учетной ставки центробанка на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%.