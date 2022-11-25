МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем повышается против доллара, юаня и евро в условиях умеренного спроса на рублевую ликвидность из-за пика налогового периода ноября, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Yandex N.V. выделит основную часть бизнеса в отдельную российскую группу

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.39 мск снижался на 14 копеек, до 60,53 рубля, евро – на 31 копейку, до 62,89 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 3 копейки, до 8,42 рубля, а объем торгов им составлял 37 миллиардов рублей против 28,4 миллиарда по евро и 54,4 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,2%, юань — на 0,3%, евро – на 0,5%. Рублевая цена нефти составляла около 5,2 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ СЛЕГКА ОПИРАЕТСЯ НА НАЛОГИ

Российская валюта в пятницу росла против доллара, юаня и евро на фоне умеренного роста спроса на рублевую ликвидность из-за пика налогового периода.

"В пятницу банки РФ проводят основные ноябрьские налоговые перечисления в бюджет, но в целом рубль не ощущает заметной поддержки от данного события", — комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

Дорожающая нефть так же — отчасти — поддерживает рубль. Стоимость нефти повышается на 0,7% до 85,9 доллара за баррель сорта Brent. Инвесторы обращают внимание на планы ЕС о вводе "потолка цен" на российскую нефть. Ранее в четверг агентство Блумберг сообщило, что переговоры ЕС о потолке цен на российскую нефть отложены из-за разногласий между странами и могут возобновиться в пятницу.

В то же время индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,5% до 106,3 пункта. Эта динамика сигнализирует об охлаждении спроса на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Сейчас формируются факторы для некоторого локального укрепления рубля, оценивает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"На следующей неделе курс может протестировать уровни 60,1-60,25 рубля за доллар на росте предложения со стороны экспортеров в рамках продаж налогового периода", — добавляет он.

Ситуация на мировом рынке энергоносителей остается благоприятной для рубля – цены на нефть остаются на высоких уровнях и с высокой долей вероятности останутся высокими в декабре, рассчитывает Александр Джиоев, аналитик УК "Альфа-Капитал".

"Стоимостной объем российского импорта при этом хоть и восстанавливается, однако его все еще не хватает для балансирования экспортных потоков, поэтому ожидать какого-либо резкого ослабления национальной валюты при сохранении текущих диспропорций во внешнем секторе не стоит. Курс в декабре составит 60-65 рублей за доллар", — добавляет он.