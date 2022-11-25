2022-11-25T19:15:32+03:00
2022-11-25T19:15:32+03:00
2022-11-25T19:15:32+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221125/838957799.html
Рубль снизился за рабочую неделю к доллару до 60,5 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс валюты РФ снизился за рабочую неделю к доллару до 60,5 рубля, а к евро упал до 62,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск... ПРАЙМ, 25.11.2022
валюта, рынки, новости, рубль, биржи
https://1prime.ru/images/83368/89/833688964.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83368/89/833688964.jpg
https://1prime.ru/images/83368/89/833688962.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83368/89/833688962.jpg
https://1prime.ru/images/83368/89/833688950.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83368/89/833688950.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20221125/838957708.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Курс валюты РФ снизился за рабочую неделю к доллару до 60,5 рубля, а к евро упал до 62,92 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 17 копеек, до 60,5 рубля, евро — на 28 копеек, до 62,92 рубля.
Доллар за рабочую неделю подорожал на 10 копеек, евро вырос на 48 копеек.