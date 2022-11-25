МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Курс валюты РФ снизился за рабочую неделю к доллару до 60,5 рубля, а к евро упал до 62,92 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился в основную сессию

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 17 копеек, до 60,5 рубля, евро — на 28 копеек, до 62,92 рубля.

Доллар за рабочую неделю подорожал на 10 копеек, евро вырос на 48 копеек.