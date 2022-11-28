МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рубль в ходе торгов понедельника снижается к основным валютам, а доллар поднимается выше 61 рубля — впервые с 22 ноября, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.44 мск рос на 52 копейки, до 61,02 рубля, евро — на 99 копеек, до 63,91 рубля, юань — на 1,4 копейки, до 8,429 рубля.