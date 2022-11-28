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2022
https://1prime.ru/Forex/20221128/838976055.html
Доллар поднялся выше 61 рубля впервые с 22 ноября
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Рубль в ходе торгов понедельника снижается к основным валютам, а доллар поднимается выше 61 рубля — впервые с 22 ноября, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 28.11.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Рубль в ходе торгов понедельника снижается к основным валютам, а доллар поднимается выше 61 рубля — впервые с 22 ноября, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.44 мск рос на 52 копейки, до 61,02 рубля, евро — на 99 копеек, до 63,91 рубля, юань — на 1,4 копейки, до 8,429 рубля.