МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. России и странам — торговым партнерам целесообразно развивать долговые рынки в национальных валютах, говорится в обзоре АКРА, который имеется в распоряжении РИА Новости. Названа валюта, способная подорвать финансовое господство США

"Наличие развитых и эффективных внутренних рынков капитала у стран, являющихся торговыми партнерами, способствует их более устойчивому развитию, снижает стоимость заемных ресурсов и финансовые риски, расширяет базу инвесторов для стран-заемщиков. Рост использования Россией и ее торговыми партнерами национальных валют в торговле соответствует этому тренду", — говорится в обзоре агентства о развитии рынка облигаций в нацвалютах.

Отчасти развитие национальных рынков капитала уже происходит в рамках ЕАЭС, одно из направлений деятельности которого — создание условий для повышения внутренней устойчивости экономик государств-партнеров, продолжают эксперты. Стратегией развития ЕАЭС до 2025 года предусмотрено формирование общего финансового рынка, а в 2019 году была утверждена концепция общего финансового рынка ЕАЭС.

В настоящее время внутренние рынки долгового капитала стран ЕАЭС невелики, а на страны ЕАЭС приходится менее 10% внешнеторгового оборота России. "В связи с этим целесообразно развивать внутренние рынки капитала совместно со странами — участницами ЕАЭС и другими странами, которые являются торговыми партнерами России", — считают эксперты АКРА.

ИНСТРУМЕНТЫ РАЗВИТИЯ

Одним из возможных способов повышения эффективности национальных долговых рынков может быть взаимный выпуск гособлигаций в национальных валютах, говорится в обзоре. Это будет способствовать росту ликвидности иностранной валюты в экономике страны-заемщика, а также позволит напрямую (без участия валют третьих стран) оценивать кредитные риски заемщика, что в долгосрочной перспективе приведет к снижению премий за риск.

"Например, если страна — торговый партнер размещает в России государственные облигации в российских рублях, то она может продавать полученные рубли на своем рынке, не только предоставляя таким образом дополнительную ликвидность на местном рынке, но и формируя на российском рынке бенчмарк для оценки аналогичных заимствований тех компаний, которые ведут торговую деятельность с Россией. Помимо прочего, данные инструменты способствуют более рыночному формированию валютных кросс-курсов без участия третьих валют, а также повышению ликвидности российского рубля", — отмечают эксперты.

Другие предлагаемые инструменты повышения эффективности долговых рынков — создание механизмов поддержки размещений корпоративных долговых обязательств в национальных валютах и повышение прозрачности раскрытия информации о долговых рынках в национальных валютах путем создания единого информационного портала со стандартизированной методикой раскрытия информации.

"Всесторонний и системный подход к развитию рынков капитала в национальных валютах со стороны заинтересованных государств поможет повысить глубину и эффективность таких рынков и будет способствовать снижению валютных и кредитных рисков", — заключают эксперты.