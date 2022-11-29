МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рубль во вторник растерял утренний рост против доллара, ощутимо теряет к юаню, но растет к евро, следует из данных торгов. Мягкие и твердые: на какие валюты нужно потратить свои сбережения

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.16 мск сохранялся около 61,23 рубля, евро падал на 38 копеек, до 63,47 рубля, юаня повышался на 8 копеек, до 8,52 рубля, следует из данных Московской биржи. С утра доллар максимально рос до 61,38 рубля.

Объем торгов юанем составлял 15,9 миллиарда рублей, долларом — 16 миллиардов, евро – 7,1 миллиарда рублей.

Доллар на форексе теряет 0,6%, до 7,165 юаня. Заметно дорожает юань и к рублю на фоне всплеска аппетита к риску на китайском фондовом рынке, считает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Отметим, что китайская валюта в моменте выглядит лучше, чем другие валюты развивающихся рынков, однако в текущих условиях судить о продолжении укрепления юаня пока затруднительно из-за рисков новых локдаунов в КНР, вызванных COVID-19", — добавляет он. Экономист дал совет, когда купить валюту для новогодней поездки за границу

Российская валюта попытается вернуть курс в коридор 60-61 рубля за доллар, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "При спокойном внешнеполитическом фоне не ждем серьезных изменений курса рубля в ближайшие дни", — добавляет он.

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов может взять паузу в росте на фоне улучшения внешнего фона, продолжив консолидироваться у верхней границы диапазона 60-61 рубль, полагает Жильников из Промсвязьбанка. "Впрочем, и укрепления рубля пока ожидать не приходится", — добавляет он.