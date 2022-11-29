МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает снижаться во вторник днем в преддверии публикации данных по ВВП США, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи растут вслед за азиатскими рынками

По состоянию на 13.23 мск курс евро к доллару растет до 1,0377 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0337 доллара. Курс доллара к иене опускается до 138,12 иены со 138,94 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,42%, до 106,23 пункта.

Рынки пребывают в ожидании данных по ВВП США за третий квартал, которые будут опубликованы позже в среду. Аналитики полагают, что оценка роста будет улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 2,6%. При этом во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год.

Так, статистика может дать подсказку о дальнейших действиях Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 72% экспертов ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Ранее ставка четыре раза подряд повышалась на 75 базисных пунктов.