МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Рубль во вторник днем вернулся к росту против доллара вслед за нефтью — валюта США пока не может уверенно закрепиться выше диапазона 60-61 рубля, рубль, кроме того, усиливает рост к евро, но падает к юаню, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск снижался на 33 копейки, до 60,9 рубля, евро – на 57 копеек, до 63,28 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 4 копейки, до 8,48 рубля, а объем торгов им составлял 58,4 миллиарда рублей против 32,1 миллиарда по евро и 64,2 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю на 0,5%, евро – на 0,9%, юань рос на 0,4%. Рублевая цена нефти составляла около 5,25 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта во вторник днем растет против доллара и евро, но теряет к юаню на фоне роста китайской валюты на форексе. Назван один из самых простых способов накопить деньги

Доллар на форексе теряет 0,6%, до 7,166 юаня. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,4% до 106,2 пункта. Эта динамика сигнализирует о подавленном спросе на рисковые активы.

"Поддержку российской валюте оказало ускорение восходящей динамики нефтяных цен, которые отыгрывают серьезные потери предыдущих нескольких сессий. В целом в отсутствие нового негатива из Китая инвесторы ставят на то, что ситуация с коронавирусом в стране и протестами, вызванными карантинными ограничениями, будет постепенно нормализовываться. Это способствует восстановлению рисковых активов", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Так, стоимость нефти растет на 2,5% до 86 доллара за баррель сорта Brent. Накануне "черное золото" проваливалось до 80,81 доллара – минимума с января.

Участники рынка отыгрывают надежды, что Пекин может перейти к ослаблению ограничительных мер против ковида. Китай является одним из крупнейших потребителей и импортеров нефти, поэтому ожидания по поводу экономики страны сказываются на перспективах мирового спроса на этот вид сырья.

Трейдеры также ждут запланированное на воскресенье, 4 декабря, заседание ОПЕК+. Участники рынка надеются на снижение альянсом квот на добычу для стабилизации мировых цен на углеводородное сырье, отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

ПРОГНОЗЫ

Для курса доллара пока актуальным остается диапазон 60,5-61,5 рубля, но при возобновлении падения нефтяных цен он может протестировать верхнюю границу этого диапазона, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+

Ориентир для курса доллара и евро на сегодняшнее закрытие: 60,85-61,85 рубля и 62,5-63,5 рубля соответственно, считает Чернов из Freedom Finance Global.

Основная неопределенность для курса рубля в ближайшие кварталы связана с графиком и масштабом эффекта от вступления в силу нефтяного эмбарго со стороны ЕС и обсуждаемого введения ценового "потолка" на российскую нефть, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Вместе с продолжающимся умеренным восстановлением импорта ожидаемое снижение поставок энергоносителей приведет к сокращению счета текущих операций. Впрочем, мы полагаем, что в полной мере эффект проявится только в первой половине 2023 года. Ожидаем реализацию основного потенциала для ослабления курса рубля именно в этот период: до 63 рублей за доллар на конец 2022 года и до 73 рублей по итогам 2023 года", — добавляют эксперты банка.