Курс доллара и евро и иене снижается в ожидании более медленного повышения ставки ФРС
МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к основным мировым валютам в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают замедления темпов повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после выступления главы регулятора Джерома Пауэлла.
По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0441 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0423 доллара. Курс доллара к иене опускался до 136,68 иены со 138,03 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 105,59 пункта.
В среду с комментариями по экономике и монетарной политике выступил глава Федрезерва Джером Пауэлл. Председатель заявил, что центробанк считает замедление повышения ставок "хорошим способом сбалансировать риски", пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.
По данным CME Group, теперь около 79% аналитиков прогнозируют замедление повышения ставки до 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. До этого ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов четыре раза подряд.
Не дает заметной поддержки доллару сильная статистика по экономике США. В среду минторг страны улучшил оценку роста ВВП США за третий квартал до 2,9% с 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Эксперты прогнозировали улучшение оценки до 2,7%.
https://1prime.ru/Forex/20221201/839015848.html