МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Доллар дешевеет к основным мировым валютам в четверг утром, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают замедления темпов повышения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) после выступления главы регулятора Джерома Пауэлла. Названы депозиты, от которых лучше держаться подальше

По состоянию на 8.07 мск курс евро к доллару рос до 1,0441 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0423 доллара. Курс доллара к иене опускался до 136,68 иены со 138,03 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,34%, до 105,59 пункта.

В среду с комментариями по экономике и монетарной политике выступил глава Федрезерва Джером Пауэлл. Председатель заявил, что центробанк считает замедление повышения ставок "хорошим способом сбалансировать риски", пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным CME Group, теперь около 79% аналитиков прогнозируют замедление повышения ставки до 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. До этого ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов четыре раза подряд.

Не дает заметной поддержки доллару сильная статистика по экономике США. В среду минторг страны улучшил оценку роста ВВП США за третий квартал до 2,9% с 2,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Эксперты прогнозировали улучшение оценки до 2,7%.