МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Запад может прибегнуть к махинациям с использованием европейской валюты, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. Экономист раскрыл необычный признак того, что кризис уже близко

По его словам, на это указывают в том числе попытки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оправдать методы, с помощью которых ЕС "ворует" деньги России и ее граждан.

Глава МИД РФ отметил, что в Евросоюзе начинают возрождаться колониальные методы и стремления жить за чужой счет.

При этом к американскому доллару доверия тоже нет, добавил Лавров.

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