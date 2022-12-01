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Запад может использовать евро для махинаций, заявил Лавров
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Запад может прибегнуть к махинациям с использованием европейской валюты, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, на это указывают в том числе попытки... ПРАЙМ, 01.12.2022
валюта, рынки, новости, сергей лавров, мид рф, валюты, евро, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Запад может прибегнуть к махинациям с использованием европейской валюты, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, на это указывают в том числе попытки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен оправдать методы, с помощью которых ЕС "ворует" деньги России и ее граждан.
Глава МИД РФ отметил, что в Евросоюзе начинают возрождаться колониальные методы и стремления жить за чужой счет.
При этом к американскому доллару доверия тоже нет, добавил Лавров.
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